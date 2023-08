Open day a Arezzo per i bambini alla Ginnastica Petrarca: esperienza da vivere

La Ginnastica Petrarca è proiettata verso la ripresa delle attività rivolte a bambini, ragazzi e adulti. Mercoledì 6 settembre è la data segnata sul calendario per l’avvio della stagione sportiva 2023-2024 quando è in programma una giornata di prova a porte aperte che permetterà a ogni aspirante ginnasta di misurarsi tra giochi, esercizi e percorsi delle diverse specialità.

Questo open day, ospitato dalla palestra cittadina di San Lorentino, è rivolto a bambine e bambini nati dal 2019 e farà affidamento sul coinvolgimento dello staff tecnico petrarchino che proporrà una lezione gratuita in cui vivere le prime esperienze in pedana, restando a disposizione delle famiglie per illustrare l’attività e per rispondere a tutte le loro domande. "Petrarca… esperienza da vivere" è lo slogan della nuova stagione che sintetizza la ricchezza dell’attività ginnica nella formazione e nella crescita di ogni giovane atleta.

A.L.