Oltre 600 tifosi al seguito della capolista: una decina di pullman in partenza per il Picchi

AREZZO

Saranno oltre 600 i cuori aretini pulsanti nel settore ospiti dello stadio Armando Picchi per il sentito derby tutto amaranto tra Livorno e Arezzo in programma oggi con calcio d’inizio alle ore 14,30. È scaduto ieri, infatti, il tempo utile per acquistare il titolo d’accesso in prevendita e per motivi di sicurezza non sarà possibile comprarne oggi direttamente allo stadio livornese.

Il servizio d’ordine sarà imponente considerati anche gli screzi prima e dopo la sfida d’andata e di conseguenza la carovana di pullman, pulmini e auto provenienti da Arezzo sarà scortata all’Ardenza fin dall’uscita della Fi-Pi-Li mediante un percorso obbligato. Sulla questione ordine pubblico nei giorni scorsi è intervenuto anche il direttore generale dei padroni di casa Igor Protti, ex attaccante labronico, che si è augurato che "al di là degli sfottò che fanno parte dello sport e rientrano nella normalità, fuori dal campo non ci siano episodi di violenza e che sia una bella domenica di calcio".

Tornando alla mobilitazione dei sostenitori aretini, sono ben sette i torpedoni da cinquanta posti circa organizzati dai gruppi organizzati della Curva Lauro Minghelli, cui si aggiungono due pullman più piccoli (altri cinquanta posti circa in totale) gestiti dal comitato Orgoglio Amaranto e un discreto numero di pulmini noleggiati da altri gruppi di tifosi. Tanti anche i mezzi propri nonostante il rischio di trovare un clima infuocato all’arrivo nella città labronica. Il ritrovo nel piazzale dello stadio è previsto per le ore 10, poi lo smistamento nei vari pullman e la partenza. Si prevede che il grosso della tifoseria amaranto arrivi, dunque, con un certo anticipo allo stadio, forse anche nell’ottica di preparare una coreografia per colorare ulteriormente un settore ospiti che ribollirà d’entusiasmo.

La vittoria al Picchi in campionato manca da troppo tempo e la tifoseria aretina fiuta l’occasione grossa, anche per fare un altro passo avanti verso il sogno promozione. Anche il meteo promette sole e una giornata primaverile: gli ingredienti per una grande domenica di calcio ci sono tutti, insomma. Per la ciliegina sulla torta manca solo la vittoria dell’Arezzo.

Luca Amorosi