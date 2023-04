Oggi l’amichevole con la Castiglionese

Dopo i due giorni di libertà concessi da Indiani a tutto il gruppo per festeggiare anche con le rispettive famiglie la vittoria del campionato, gli amaranto hanno ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in un clima di assoluta serenità e tranquillità. Stamani è in programma una seduta al campo Lebole, mentre nel pomeriggio trasferimento a Castiglion Fiorentino per l’amichevole contro la Castiglionese. Il fischio d’inizio è per le ore 15 allo stadio Faralli. Nel frattempo è iniziata la prevendita per la trasferta di domenica prossima contro il Tau Altopascio in programma allo stadio Carraia di Ghivizzano. Per i tifosi aretini sono stati messi a disposizione 538 biglietti nel settore ospiti. I tagliandi sono in vendita, al prezzo di 10 euro, al point New Energy Gas e Luce di via madonna del Prato. Gli under 14 accederanno gratuitamente all’impianto. La prevendita terminerà sabato pomeriggio alle ore 19.