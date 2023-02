Oggi il clou al Faralli Castiglionese-Figline

Parte con tre anticipi il prossimo turno del campionato di Eccellenza e tra le partite in calendario c’è il big match. La Castiglionese, seconda insieme alla Colligiana, alle 14,30 ospiterà la capolista Figline che ha nove punti di vantaggio ma anche un turno in più. La sfida del Faralli, con almeno 200 tifosi valdarnesi e una tribuna pronta a colorarsi di viola di fatto potrebbe anche riaprire i giochi in caso di risultato positivo da parte dei padroni di casa. Sempre in tema di anticipi in Promozione alle 15 il Casentino Academy sarà ospite della capolista Asta, prima con sei punti di margine sulla Sansovino, seconda. Sarà una sfida di alta classifica con i savinesi spettatori a dir poco interessati perchè un passo falso dei senesi potrebbe di fatto infiammare ancor di più il finale di stagione.