Al Sansepolcro serve un’altra vittoria in casa del Ventinella. Per la squadra che gioca a Soccorso di Magione nelle ultime cinque partite è arrivato un solo punto, con una rete fatta e otto subite. Anche se lo 0-0 con l’Ellera in trasferta è un signor risultato. Attenzione quindi. Il Sansepolcro recupera i due squalificati Nuti e Quadroni, ma dovrà fare a meno di Gorini fermo dal 22 gennaio quando ha avuto problemi per uno strappo muscolare. In dubbio c’è anche Croce e per lui solo all’ultimo tuffo Armillei prenderà una decisione.