Obiettivo Livorno: parte la caccia ai bus

di Andrea Lorentini

Giusto il tempo di gustare la quinta vittoria consecutiva e l’allungo in testa sulla Pianese, che per l’Arezzo è già febbre da derby.

Il termometro segna già una temperatura alta. Il primo giorno di prevendita ha registrato una buona affluenza sia nei punti vendita autorizzati in città e provincia (Tabaccheria Veri, Snai Vincendo e Punto Snai) e che sul circuito Vivaticket per l’acquisto online. La prevendita andrà avanti fino alle ore 19 di sabato e i residenti in provincia di Arezzo potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti. Il Livorno ha messo a disposizione circa 1.500 biglietti. Sarà certamente un altro esodo imponente come già se ne sono visti in questa stagione. Quella dell’Ardenza è una delle trasferte più sentite dell’anno e arriva in un momento decisivo del campionato.

Superare indenni la sfida dello stadio Picchi rappresenterebbe un ulteriore slancio per la volata finale. Sulla carta è uno degli ultimi snodi più complicati sulla strada verso la promozione. Non tanto per il valore dell’avversario, staccato di 14 punti dall’Arezzo, quanto per l’ambiente che gli amaranto troveranno.

Sarà, certamente, un derby caldo anche alla luce di quello che accadde nel derby d’andata che fu preceduto e seguito da alcuni tafferugli tra opposte tifoserie.

Alla rotonda di viale Giotto, mezz’ora prima del fischio d’inizio, transitarono pullmini e mezzi dei sostenitori livornesi che evidentemente non avevano seguito la carovana e che entrarono in contatto con gli aretini: il risultato furono auto in sosta danneggiate e lunotti in frantumi anche per i minivan e le vetture dei labronici.

Momenti di tensioni anche nel dopo gara quando il pulmann dei suppoters ospiti su fatto transitare davanti al bar situato all’inizio di viale Gramsci, dove si ritrovano i tifosi dell’Arezzo. Si registrarono tafferugli .

Fu fermato un aretino per lancio di oggetti, mentre un poliziotto finì contuso con prognosi di sette giorni.

La scorsa settimana l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive aveva autorizzato la trasferta a Livorno dopo averle attribuito comunque un profilo di rischio. Per questo è stata concessa la vendita soltanto per il settore ospite e suggerito l’impiego di un adeguato numero di steward; oltre al rafforzamento del servizio nelle attività di filtraggio e prefiltraggio. I gruppi organizzati della curva "Minghelli" stanno allestendo alcuni pullman, lo stesso ha fatto Orgoglio Amaranto. Il grosso dei tifosi si metterà in marcia con auto proprie.

La carovana amaranto si ritroverà, presumibilmente, allo stadio domenica mattina per muoversi poi alla volta di Livorno. Come accaduto anche in occasione delle altre trasferte. Anche se in serie D il derby riaccende una rivalità tra le più accese in Toscana, mai sopita, e che torna d’attualità. L’Arezzo ci arriva con la forza dei numeri e del primo posto, insieme all’entusiasmo del suo popolo che, dopo le ultime stagione amare, vede il ritorno tra i professionisti sempre più vicino.