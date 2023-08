Nuovo Volley Sansepolcro, arriva Pietro Volpi nei gironi di Serie B

Sono usciti da poco i gironi che hanno inserito la neopromossa New Volley Sansepolcro in un raggruppamento tosto di serie B. E già i primi arrivi: Pietro Volpi, classe 2003. Lo scorso anno ha vissuto un’esperienza di alto livello nelle file della Sir Safety Susa Perugia, dove ha disputato il Campionato di Serie B e quello Under 19, arrivando a giocare le finali della Junior League.