Nuovo colpo per Sba Arriva dal Messina l’ala Gianmarco Iannicelli

Nuovo colpo per l’Amen Bc Servizi Sba che ha ingaggiato l’ala Gianmarco Iannicelli. Nello scorso campionato, dopo una parentesi in Serie B a Cassino, si è trasferito alla Fortitudo Messina in Serie C Gold disputando una stagione in crescendo. Nella sua esperienza al Pino Firenze è stato anche avversario della Sba nel campionato Under 19 Eccellenza 20212022. Pronto alla sfida in B: "Sono molto carico e deciso a godermi questa avventura. Non vedo l’ora di giocare davanti al pubblico di Arezzo". Soddisfatto coach Evangelisti: "Ha qualità atletiche importanti e può giocare in più ruoli". Indosserà la maglia numero 7.