Notturna di Sansepolcro Corsa da record in centro

Torna stasera la Notturna di Sansepolcro e alle 21 il via ufficiale con un paio di novità. "Quest’anno – dice Nicola Gregori, factotum della corsa podistica – abbiamo scelto di non dare premi in denaro ma premi alle società". Ma non era a giungo la corsa? "Esatto, ma visto il grande affollamento di iniziative in quel mese, abbiamo ritenuto opportuno programmare la corsa per la fine di agosto quando il calendario non è così ricco". Scelte che vi hanno premiato. "In effetti le decisioni prese hanno fatto raddoppiare il numero degli iscritti alla corsa podistica passando da 150 dell’ultima edizione agli attuali 300 e le società sono diventate 55". Il percorso. "Da ripetersi 4 volte. In totale ogni giro è di 2.500 metri e quindi saranno 10 i Km. da fare partendo dal Centro Sportivo Pincardini, in Viale Barsanti entrando in Via Aggiunti, passando per Piazza Falcone-Borsellino, quindi Viale Veneto, Viale Volta, Viale Pacinotti e nuovamente Viale Barsanti. Tra i partecipanti, vorrei sottolineare la presenza di Abderrazzak Gasmi, campione italiano under 23 nei 3000 siepi". Traffico ovviamente chiuso "Dalle 20 alle 23 in tutto il percorso, mentre la sosta per i veicoli sarà vietata con una specifica ordinanza dalle 18 alle 23. Ringraziamenti vanno naturalmente agli sponsor, alla Protezione Civile, alla Misericordia e Croce Rossa, ed in particolare a Mirko Refi". Partecipazione anche cittadina. "Certo, non solo da Sansepolcro, ma anche dalle zone del centro Italia, oltre a campioni affermati".

Fabio Patti