Nocchi è tornata in amaranto Sfida a Sassuolo

L’Arezzo calcio femminile è pronto per la prima uscita stagionale e si tratta di un’amichevole di lusso. Questo pomeriggio le ragazze amaranto affronteranno, in trasferta, il Sassuolo, formazione che milita in serie A. La gara si giocherà allo stadio Enzo Ricci con fischio d’inizio alle ore 17. Si tratta del primo test per il gruppo di Mike Eracleous che in questa settimana ha svolto la preparazione al campo di Indicatore. Sono state giornate intense per le calciatrici, con doppie sedute, che sono servite al nuovo allenatore per cominciare a proporre la propria filosofia di calcio. Nel frattempo la società ha annunciato l’arrivo in amaranto di Isotta Nocchi. L’attaccante, proveniente dal Sassuolo, ha firmato fino al termine della stagione e tornerà a vestire la maglia del cavallino dopo l’annata 201617 quando mise a segno 11 gol in 23 partite. Ha ha giocato anche con Fiorentina, Florentia, Napoli, Empoli.