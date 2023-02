Il punto sulle squadre dei tornei toscani della pallacanestro di San Giovanni Valdarno, la Named serie B femminile, girone unico, e le due maschili la Synergy del torneo ‘Gold’ e la Polisportiva Galli del Silver. La Named ha vinto a Firenze con la Laurenziana 46-51, e domenica al Palagalli alle ore 18 riceverà la visita della Baloncesto. La Named è salita al sesto posto della graduatoria play-off. Il roster della compagine di coach Alessandro Venturi: Argenti, Baggiani, Benassai, Bianchi, Casucci, Campagnani, Innocenti, Cellai, Gabbrielli, Tognaccini, Veneri.

Nel torneo ‘Gold’ la Synergy di coach Antonio Giannetti è stata battuta a Siena dalla Virtus per 96-74. Prossimo impegno in casa sabato alle ore 21,15. In questo torneo non ci sono retrocessioni. Nel campionato regionale maschile Silver la Polisportiva Galli è stata sconfitta a Prato col risultato di 89-107 e domani al Palagalli alle ore 21,15 se la vedrà (ore 19) col Carrara.