Museo Amaranto prepara i premi La "Rovesciata d’oro" a Castiglia

È mercoledì 10 maggio la data scelta dal Museo Amaranto per la consegna dei premi annuali relativi alla stagione che si sta per concludere. Alle 21,15 nei locali del museo, infatti, il centrocampista amaranto Luca Castiglia riceverà il premio "Rovesciata d’Oro" dedicato al giocatore con il miglior rendimento stagionale e giunto alla quarta edizione, mentre la quinta edizione del premio "Lauro Minghelli" per il miglior under 23 andrà al terzino Samuele Zona. Da quest’anno, inoltre, il Museo Amaranto ha pensato a un premio anche per una calciatrice dell’Arezzo femminile: è la "Chimera Amaranto" assegnata a Razzolini.