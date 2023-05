Moro firma il grande bis Spettacolo all’ultimo giro a Castiglion Fiorentino

di Luca Amodio

Si è conclusa con una volata a due la coppa città di Castiglion Fiorentino. Il primo posto è andato al friuliano Manlio Moro della Zalf Euromobil Desiree Fior che con la prestazione di ieri ha firmato il bis nella città di Castiglion Fiorentino: aveva vinto anche l’anno scorso. Al secondo posto il compagno di squadra Davide De Pretto. Al gradino più basso del podio, Amari Hazma della Q36.5 Continental Cycling Team. "Meglio di così non si poteva fare, è stata una gara tutta in fuga, scatti su scatti – dice Moro – prima di arrivare al finale io e De Pretto ci siamo guardati ed abbiamo deciso di fare come anno scorso e infatti abbiamo iniziato l’ultimo giro siamo scattati, arrivando in parata come anno scorso".

"La dedico a tutta la squadra, con cui c’è un bel rapporto e siamo tutti pronti a sacrificarsi l’uno per l’altro, ma anche alla mia famiglia", continua Moro che si sta preparando per il Giro d’Italia. Soddisfatti gli organizzatori per la gara ciclistica Elite e Under 23 che ha visto ai nastri di partenza oltre 200 atleti per un totale di 29 team provenienti da tutte le parti del mondo.

"Sono stati 157 chilometri per una giornata spettacolare, tutto è andato bene: i ragazzi si sono battagliati e devo dire che con soddisfazione vengo via da Castiglion Fiorentino. I partecipanti? Da ogni dove, da tutto lo stivale ma anche da Russia, Inghilterra, Spagna e Messico". Così il direttore di corsa, Enzo Amantini che ha sottolineato i grandi passi in avanti fatti dalla gara".