Morandini e i ritardi della serie D "Mandano all’aria i programmi"

Slittamento di una settimana dell’inizio della stagione ufficiale che partirà il 27 agosto con i preliminari di Coppa Italia. Una decisione che il direttore generale Giuseppe Morandini (nella foto) critica: "Ormai sembra diventata una consuetudine far slittare di una settimana la stagione ufficiale per i tanti ricorsi. Non capisco come tutte le volte si possa arrivare a decisioni simili. Credo sia penalizzante per le società prima programmare una stagione e, successivamente, riscriverla". Anche il preliminare di Coppa Italia salterà: "Anche qui è cambiato il regolamento senza essere avvertiti, solitamente chi arrivava tra l’11ª e la 12ª posizione i preliminari li ha sempre fatti ma quest’anno hanno voluto fare così. Ce ne faremo una ragione, è così ogni estate, ma è penalizzante proprio perché va modificare il lavoro programmato". Domani amichevole per la truppa di Bencivenni alle 20.30 a Pontassieve.

Massimo Bagiardi