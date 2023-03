Montevarchi, ultima chiamata per la serie C

di Giustino Bonci

Vincere a Recanati sarebbe d’importanza vitale per l’Aquila ed è una considerazione lapalissiana anche alla luce degli impegni delle squadre impelagate nei play-out, al momento il traguardo prioritario dei rossoblù. Sì, perché la squadra allenata da Marco Banchini, ultima con 27 punti, oltre a pensare all’impegno di domani alle 14,30 in casa dei leopardiani, attendono in cuor loro qualche buona notizia dagli altri campi. Merce peraltro assai rara in un campionato davvero avaro di sorrisi. Nell’ordine, dunque, il San Donato Tavarnelle, a quota 31 insieme a Imolese e Alessandria, riceve al Brilli Peri il Gubbio di Braglia, in un incontro sulla carta non certo agevole. Senza dimenticare che domenica 2 aprile gli aquilotti giocheranno tra le mura amiche lo scontro diretto con i gialloblù della Val di Pesa. Quanto agli imolesi, alla seconda trasferta consecutiva, faranno visita al Pontedera, attualmente al settimo posto e in piena zona play-off. I granata sono reduci dal sonante 4-0 di Fiorenzuola e hanno messo insieme una striscia positiva di cinque gare. Poi c’è l’Alessandria, che in teoria ha il compito meno impegnativo perché ospiterà proprio il Fiorenzuola, non ancora salvo e, tuttavia, fotocopia sbiadita della formazione anche in vetta nei primi due mesi del torneo.

Al quint’ultimo posto, margine superiore della poule salvezza, si trova la Vis Pesaro che dovrà vedersela al Benelli con una Virtus Entella. In caso di sconfitta nel match casalingo con l’Ancona, potrebbe essere risucchiata in basso pure la Torres, attestata a 34 punti, e non è tranquilla neppure l’Olbia (35), che prenderà la via di Cesena. Certo è che qualunque congettura, calcolo o tabella che sia avranno un senso soltanto se il Montevarchi tornerà con il conforto del risultato dalla città dell’ermo colle.

Nella mente dei calciatori non possono che risuonare come incitamento le parole pronunciate nonostante la delusione per il ko immeritato con l’Imolese dal presidente Angelo Livi: "Crediamoci tutti insieme, perché restare tra i professionisti è tuttora una missione possibile. In un momento come questo – aveva affermato – dobbiamo reagire con le armi della determinazione e del carattere, dando il massimo sul campo come, del resto, i ragazzi hanno sempre fatto, stringendoci ora più che mai all’allenatore". Stamani, intanto, la seduta di rifinitura produrrà la lista dei convocati, priva fin d’ora dello squalificato Italeng e dei due nazionali Nador e Fiumanò. Quest’ultimo ha giocato nel finale in Norvegia-Italia Under 20 con gli azzurrini che hanno pareggiato 2-2.