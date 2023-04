Montevarchi tra fede e passione Giocatori premiati nonostante tutto

di Giustino Bonci

Si possono assegnare dei premi dopo una retrocessione? Sì, perché in 121 anni di storia l’Aquila ha vissuto momenti d’oro alternati a inevitabili cadute che non caratterizzano in realtà solo lo sport. Un esempio di fede e passione che non conosce categoria, per usare un’espressione cara anche alla Curva Sud "Farolfi", all’indomani del ritorno in serie D del Montevarchi, arriva dall’Associazione Memoria Rossoblù, il sodalizio che conserva con tanto di museo ed è attento a qualunque ricorrenza aquilotta, con sede nella Galleria Monticini, in via Roma al civico 14, nel cuore del centro storico cittadino.

Venerdì prossimo 28 aprile, alle 21,15, infatti, all’Auditorium Comunale di via Marzia, il sodalizio riproporrà anche al termine di una stagione dai risultati assai meno brillanti delle precedenti la cerimonia per consegnare tre riconoscimenti intitolati ad altrettante icone del pallone montevarchino.

L’iniziativa sarà presentata questa mattina, alle 10,30, proprio nella sede-museo, dai principali esponenti dell’Associazione, magari senza svelare i nomi dei prescelti.

Ad uno sportivo legato da sempre ai colori aquilotti andrà il Premio Renato Pieraccioli che riporta al ricordo di uno degli storici capitani della squadra, mentre al miglior giocatore dell’annata 2022-2023 per impegno e rendimento sarà attribuita la targa dedicata a Costanzo Balleri, altra figura di riferimento del football della città.

Infine sarà consegnato il trofeo per il cannoniere del team nel torneo che si chiuderà domenica prossima con la trasferta di Rimini.

In lizza, al momento, figurano Giulio Giordani, che ha segnato 7 reti e Jonathan Italeng, salito a 6 con il gol dell’illusorio vantaggio contro l’Alessandria che poi è passata nel finale determinando l’amara retrocessione per la squadra che pochi giorni prima era stata affidata al tecnico delle giovanili Coppi che non è ruscito a fare il miracolo.