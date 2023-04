Montevarchi senza alternative Coppi vuol dare l’ultima scossa

di Giustino Bonci

Nello stadio dove per metà dello scorso campionato disputò le gare casalinghe, il Mannucci di Pontedera, il Montevarchi prova a rialzare la testa per non certificare sin dall’incontro di stasera alle 20,30 con i granata, già sicuri dei play-off, il ritorno in serie D. E per tenere accesa fino all’ultimo la fiammella della speranza nei 270 minuti rimasti da disputare, il Montevarchi si presenterà all’appuntamento guidato da Andrea Coppi, il tecnico promosso dalla Primavera 4 chiamato a raccogliere il testimone da Marco Banchini, sollevato dall’incarico nella tarda serata di lunedì. Non sappiamo se nel derby toscano del Giovedì Santo il debutto di Coppi riuscirà a produrre la classica scossa che di solito accompagna un cambio tecnico, consentendo magari ai rossoblù di centrare i tre punti, unico risultato che darebbe un senso alla sfida interna con l’Alessandria di sabato 15 aprile.

Di sicuro, però, bisogna dare atto ai vertici societari di non aver lasciato nulla di intentato per cercare di conservare il professionismo. Quale modulo e quali interpreti, dunque, vedremo in Valdera? Il buonsenso suggerirà al nuovo mister di non stravolgere l’assetto abituale e di puntare piuttosto sulla voglia di riscatto dei giocatori, predicando calma, attenzione e spirito combattivo. Un ruolo-chiave per far risultato spetterà ai più esperti del gruppo, da Gennari a Giordani, da Lischi a Mussis, da Giusti allo stesso Biagi.

COSÌ IN CAMPO (ore 20,30) PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Martinelli, Espeche; Perretta, Ladinetti , Catanese, Goncalves; Benedetti; Nicastro, Cioffi. A disposizione: Stancampiano, Vivoli, Somma, Shiba, Mutton, Guidi, Bonfanti, Sosa, Tripoli, Ianesi. Izzillo. All. Canzi.

(3-4-1-2): Giusti; Tozzuolo, Gennari, Bertola; Amatucci, Mussis, Biagi, Lischi; Giordani; Italeng, Kernezo. A disposizione: Rossi; Chiti, Fiumanò, Mané, Nador, Rovaglia, Silvestro, Marcucci, Enyan, Pietra, Sorgente, Perez. All. Coppi.

Arbitro: Canci di Carrara (Merciari-CaputoBatini).