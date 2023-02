Montevarchi, scatta il patto tra tifosi e squadra

di Giustino Bonci

Parleranno oggi alle 17,30, poco dopo l’ora del tè, e nell’incontro con i giornalisti allestito nella nuova sala stampa del Brilli Peri e aperto agli sportivi, i vertici dell’Aquila analizzeranno il momento delicato della squadra, del forte impegno per mantenere il professionismo e delle prospettive future. E questo all’antivigilia di un confronto di campanile, il derby casalingo con la Lucchese, che opporrà Amatucci e compagni a un avversario con 39 punti in classifica, esattamente 20 in più dei valdarnesi. A tracciare il quadro della situazione saranno il presidente Angelo Livi e i vicepresidenti e amministratori Ferdinando Neri e Andrea Romei.

Ci mette la faccia, insomma, la dirigenza rossoblù che, presumibilmente, oltre a rivendicare gli sforzi compiuti anche nel recente mercato invernale, solleciterà l’ambiente a fare ancor più quadrato attorno al tecnico e ai giocatori. Già con largo anticipo rispetto alla conferenza odierna, tuttavia, la tifoseria più calorosa, quella che ha seguito la squadra in ogni categoria e sugli spalti di qualunque stadio, ha preso posizione. In città i ragazzi della curva Farolfi hanno diffuso un gran numero di volantini con un testo eloquente: "Montevarchi-Lucchese, oltre il risultato, tutti in Curva Sud per la maglia e per la città".

Appoggio incondizionato, dunque, da parte dei fedelissimi supporter aquilotti, consci che la partita all’orizzonte può e deve diventare per gli aquilotti il crocevia del campionato, la prima di dieci finali. A onor del vero, però, il sostegno dei tifosi non è mai venuto meno ed è il valore aggiunto della piazza montevarchina. A proposito di passione sportiva per i colori rossoblù, il 19 febbraio scorso ricorreva il 21° anniversario della scomparsa di Roberto Marrubini, indimenticabile cronista radiofonico e televisivo.

Nel frattempo, calciatori e staff tecnico continuano a preparare la gara con la Lucchese, in programma alle 14,30 di domenica. L’allenatore Banchini non sarà in panchina perché squalificato e passerà il testimone al suo vice Jonathan Binotto, mentre la difesa, complice l’assenza di Gennari, stoppato dal giudice sportivo potrebbe tornare a quattro, nell’assetto visto con il Fiorenzuola il 12 febbraio scorso. In tal caso i centrali sarebbero Tozzuolo e uno tra Bertola, Fiumanò e Chiti, con il rientrante Silvestro e Lischi sulle corsie esterne.