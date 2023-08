Montevarchi-Sangiovannese-Sansepolcro Romagnole e umbre tra le avversarie

di Massimo Bagiardi

Agosto tempo di ipotesi sul girone di serie D con tre formazioni aretine. Si andrebbe verso un radicale cambiamento rispetto alle ultime stagioni in cui le toscane sono raggruppate nel girone E, una rappresentanza del Lazio oltre alle compagini umbre. Stando ai rumors si dovrebbe tornare a giocare con le romagnole Forlì, Ravenna, Riccione, Sammaurese di San Mauro Pascoli, oltre al San Marino, la conferma delle tre umbre nelle quali mettiamo anche il neo promosso Sansepolcro che appartiene al comitato di Perugia, oltre al ritorno di alcune compagini come l’Aglianese, il Prato, la Pistoiese, il San Donato Tavarnelle che dopo un solo anno di professionismo è di nuovo in Serie D oltre al Montevarchi.

In questo ipotetico raggruppamento anche altre due neopromosse: il Certaldo che è arrivato in categoria grazie all’ottimo cammino compiuto nella Coppa Italia di Eccellenza e il Figline. Riguardo le big del Granducato, il Grosseto potrebbe finire come da richiesta con le laziali e le sarde alla pari del FollonicaGavorrano mentre il Livorno, insieme alle cugine della sponda tirrenica tipo Ponsacco, Seravezza o il neo promosso Cenaia, si sposterebbe con le liguri e una parte delle piemontesi.

Al netto delle novità che sicuramente ci saranno pare però scontato che almeno le toscane saranno suddivise in tre gironi diversi, questo anche per evitare alcuni incroci tra le società che, per investimenti compiuti in questo calcio mercato, non fanno assolutamente mistero di voler tentare al salto nel professionismo. C’è poi il punto interrogativo legato alla situazione del Siena; i bianconeri sono ufficialmente esclusi dalla Serie C (lo svincolo dei suoi tesserati attuato dalla Figc il 4 agosto ha chiuso ogni speranza) e non è dato sapere se ripartirà in sovrannumero dalla Serie D o dal campionato di Eccellenza. I tempi sono però stretti ma si fa largo l’ipotesi del classico anno sabbatico.

La situazione è molto ingarbugliata, viste le tante situazioni in bilico è difficile stabilire con esattezza una data nella quale conosceremo l’effettiva composizione dei gironi ma, con ogni probabilità, si andrà a ridosso di Ferragosto per non dire oltre. L’inizio, almeno ufficialmente, è previsto il 3 settembre. Le favorite? Per investimenti fatti Aglianese, Riccione, Pianese, Pistoiese, Prato e San Donato. Ma occhio, come sempre, alle sorprese.

Ecco le possibili 18 del "girone aretino": Aglianese, Certaldo, Figline, Forlì, Montevarchi, Orvietana, Ravenna, Riccione, Pianese, Pistoiese, Poggibonsi, Prato, Sammaurese, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, San Marino, Sansepolcro, Trestina.