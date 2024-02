Montevarchi ospita le final four under 16 di pallavolo

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Montevarchi ospita domenica 18 febbraio le "Final Four" under 16 di pallavolo per assegnare il titolo di campione territoriale Fipav Etruria, tra Colle Volley, Piandisco Valdarninsieme, Volley Arno Blu e Volley Arno Rossa.

L'organizzazione dell'evento, curata dalla società Volley Arno in collaborazione con New Volley Terranuova, si articolerà in due fasi distinte: la mattina si terranno le semifinali e al pomeriggio la finalissima per il primo e secondo posto.

Per quanto riguarda la Volley Arno è una doppia soddisfazione perché si presenta in semifinale con tutte e due le squadre Under 16, sia 2009 che 2008, che già hanno dato prova nei rispettivi gironi di campionato e nelle partite di qualificazione di essere tra le migliori quattro delle province di Arezzo e Siena.

Entrambe le squadre detengono anche il titolo di campioni italiani Uisp conquistato l'anno scorso a Rimini, confermando ancora una volta il buon lavoro svolto dalla società nel settore giovanile.

Si comincia domenica mattina, alle 10.30 con la prima semifinale al Palazzetto dello sport di Montevarchi che vedrà lo scontro tra le "sorelle" montevarchine, Volley Arno Blu 2009 e Volley Arno Rossa 2008, in cui la vincente accederà alla finalissima del pomeriggio.

Sempre alle 10.30, ma alla Palestra della Scuola Media di Terranuova si affronteranno nella seconda semifinale le squadre Colle Volley e Piandisco Valdarninsieme per decretare l'altra finalista. Alle ore 16.30 si scenderà ancora in campo al Palazzetto dello sport di Montevarchi per assegnare il primo e il secondo posto della competizione che vale anche come "pass" per le fase regionale Fipav.