Montevarchi, ora è crisi. Calori subisce la rimonta

aquila montevarchi

1

ghiviborgo

2

AQUILA MONTEVARCHI (4-4-2): Dainelli; Artini, Francalanci, Lucatuorto, Lischi (27’ s.t. Quaresima); Virgillito (13’ s.t. Lorenzini), Borgarello (12’ s.t. Pardera), Conti (41’ s.t. Cheddira) Casagni; Benucci, Priore (27’ s.t. Carnevali). All. Calori.

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi; Turini, Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Lepri (16’ s.t. Giannini), Signorini, Carli (33’ s.t. Nottoli); Orlandi (30’ s.t. Petronelli), Poli (16’ s.t. Campani), Gibilterra (10’ s.t. T. Carcani). All. Lelli.

Arbitro: Calzolari di Albenga.

Reti: 24’ p.t. Priore; 20’ s.t. P. Carcani; 35’ s.t. Giannini.

Note: Angoli 6-4. Ammoniti: Dainelli, Borgarello Lucatuorto, Vecchi e Calori. Espulsi il presidente dell’Aquila Livi e il tecnico ospite Nelli per proteste. A fine gara rosso anche per Benucci e per il secondo portiere lucchese Cusin.

MONTEVARCHI – L’improvviso momento "no" dell’Aquila è certificato dalla seconda sconfitta in quattro giorni. Battuta di misura a Trestina, cade anche in casa nel turno di Ognissanti facendosi rimontare e superare dal Ghiviborgo che ha meritato senza dubbio i tre punti. Eppure i rossoblù, pur costretti a cambiare pelle per gli infortuni di Messini, Boncompagni e in extremis di Muscas, erano riusciti a portarsi in vantaggio con il terzo centro in campionato di Priore (24’), abile a girare di testa all’angolino un cross di Lischi. Fin dalle battute iniziali, tuttavia, gli ospiti avevano fatto la partita e collezionato occasioni, trovando però nel portierino di casa Dainelli, un ostacolo a lungo insuperabile.

Prima e dopo il gol aquilotto, i lucchesi erano andati vicini al bersaglio in almeno cinque o sei occasioni. Costretti a tamponare e a giocare di rimessa i valdarnesi avevano sfiorato il 2-0 con Casagni e in avvio di ripresa ancora con Priore. Alla lunga, però, i cambi azzeccati di Lelli hanno prodotto il pareggio di Pietro Carcani e a 10’ minuti dal termine il sorpasso decisivo. Traversone di Petronelli e incornata vincente di Giannini.

Giustino Bonci