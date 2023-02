Montevarchi, niente alibi: subito la svolta

di Giustino Bonci

Al netto di un rigore solare inspiegabilmente negato e di un primo tempo interpretato con un carattere visto di rado in questa stagione orfana di risultati e di gioie, il 3-0 pesantissimo subito a Chiavari non concede altri alibi all’Aquila. Punita da un’Entella senz’altro più forte ma agevolata, in una ripresa da tregenda, dai soliti errori che hanno spianato la strada ad un’avversaria non certo bisognosa di regali. E se nessuno può mettere in discussione l’impegno del gruppo, mai venuto meno peraltro nell’arco del torneo, ancora una volta una presentazione incoraggiante evapora alla prima difficoltà. Nel caso del penalty del vantaggio che si è procurato Ramirez ed ha trasformato Merkaj, il giovanissimo Cerasani, tradito dalla generosità, ha finito per regalare il pallone all’avversario togliendo al compagno di squadra Bertola la possibilità del rilancio con un retropassaggio troppo debole. Un peccato di gioventù, si dirà, di un ragazzo del 2003 che fin dall’inizio della gara aveva macinato chilometri e lottato. Ben diversa, invece, la topica collettiva in occasione del 2-0, con Zamparo lasciato libero di crossare per il destro di Corbari respinto corto da un miracoli di Giusti e ribadito nel sacco da Tomaselli. Di fatto la sfida si è chiusa qui, dopo 10 minuti del secondo tempo. Quanto al terzo centro dei liguri fa soli statistica perché gli aquilotti erano ormai sbilanciati alla ricerca di una rete per riaprire il match. Morale della favola, i valdarnesi escono di nuovo a testa bassa dal campo e, nonostante i 10 incontri che restano da giocare, le chances di salvezza si assottigliano di brutto. Tuttavia, la sconfitta dell’Imolese – unica ad oggi diretta concorrente residua in classifica – a Carrara tiene aperta la porta alla speranza, mentre le altre formazioni di coda si stanno allontanando. Domenica prossima, intanto, il calendario riserverà ad Amatucci e compagni il derby con la Lucchese al Brilli Peri (ore 14,30) e ancora una volta, l’Aquila dovrà cercare quella svolta mai maturata sin qui. Rientreranno dalla squalifica l’esterno Silvestro e il centrocampista Marcucci ma in difesa sarà fermato dal giudice sportivo lo stopper Mattia Gennari, il giocatore più esperto della "rosa". Era diffidato ed ha pagato dazio all’ammonizione presa l’altro ieri e anche mister Banchini, peraltro, sarà squalificato dopo l’espulsione rimediata per le veementi proteste dopo il rigore non concesso.