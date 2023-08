Montevarchi mette sotto esame i nuovi Domani il test al Brilli Peri, c’è la Baldaccio

di Giustino Bonci

E’ slittato al 27 agosto l’avvio della Coppa Italia, ma sembra ormai certo che il derby per antonomasia tra Montevarchi e Sangiovannese, uno degli eventi più attesi dai tifosi valdarnesi anche in piena canicola, non aprirà la stagione degli incontri ufficiali delle due formazioni. Sulla base del regolamento della manifestazione atteso a breve, infatti, il turno preliminare riguarderebbe le squadre promosse dall’Eccellenza e le retrocesse dai professionisti e, di conseguenza, diventa più che probabile un confronto con il Figline del riconfermato Stefano Tronconi. Il nuovo atto dell’eterna sfida tra Aquila e Marzocco, il numero 103 della storia e che manca dal giugno 2021, in caso di qualificazione dei rossoblù si giocherebbe il 3 settembre. Ipotesi da prendere con il beneficio d’inventario nell’ennesima estate costellata di ricorsi e carte bollate. E se il Figline sarà il primo avversario dell’annata 2023 - 2024, gli aquilotti ritroveranno sulla sponda opposta alcune vecchie conoscenze.

Il non dimenticato bomber Gabriele Vangi, che nel 2017 traghettò in Serie D con le sue 17 reti il team allora diretto da Atos Rigucci, il metronomo del centrocampo Alessandro Donatini e due punti di forza della scorsa Primavera 4, l’ex capitano della Under 19 Matteo Poggesi e Lorenzo Boncompagni, approdati di recente in gialloblù proprio all’indomani della conquista della finale play-off di categoria. Di contro è senza dubbio Anselmo "Spadino" Robbiati, ora arruolato come istruttore nelle giovanili di Montevarchi, un altro grande ex della gara. Aspettando conferme ufficiali, i ragazzi guidati da Simone Calori si accingono a chiudere la fase iniziale della preparazione con l’amichevole di domani. Al Gastone Brilli Peri alle 17, i valdarnesi ospiteranno la Baldaccio Bruni, compagine di Eccellenza. Per la stragrande maggioranza dei calciatori di casa si tratterà del debutto assoluto al Comunale dopo le due uscite a Chianciano Terme con Pianese e Follonica Gavorrano. L’ingresso allo stadio, al costo di 5 euro, sarà consentito soltanto da via Gramsci e saranno aperte tribuna e curva. Attiva la biglietteria centrale per l’acquisto dei tagliandi. Com’è consuetudine, il test che precede la pausa di Ferragosto darà modo a Calori e al direttore sportivo Del Grosso di acquisire ulteriori indicazioni in vista del completamento della "rosa" e delle scelte definitive di organico riferite soprattutto alle quote.