Montevarchi, le scelte di Banchini per Chiavari Biagi e uno tra Enyan e Cerasani dall’inizio

di Giustino Bonci

Tornano in tre ma il giudice sportivo ne ferma altri due. E’ destino ormai che nella sua tormentata stagione, segnata da infortuni anche gravi e da assenze a ripetizione, l’Aquila non possa vivere una settimana normale, esibendo alla porta degli spogliatoi il cartello "Siamo al completo". E così, se nella trasferta di domenica prossima a Chiavari, sul campo della terza forza attuale del girone B di Lega Pro, torneranno a disposizione dell’allenatore Banchini (nella foto) il capitano Francesco Amatucci, il miglior marcatore della squadra Giulio Giordani e l’argentino Franco Mussis, chiamato a riscattare l’esordio negativo con espulsione di Carrara, sono stati appiedati per un turno e dovranno assistere alla sfida con la Virtus Entella dalla tribuna, il laterale destro Alessandro Silvestro e il centrocampista Andrea Marcucci. Il primo paga dazio alla doppia ammonizione e al relativo cartellino rosso rimediati negli scampoli del confronto pareggiato con il Fiorenzuola, mentre il secondo era in diffida e il giallo subito nella ripresa della gara con gli emiliani lo escluderà a sua volta dall’elenco dei convocati.

Non è tutto, perché il Montevarchi è stato anche multato di 300 euro. Il motivo? Alcune parole offensive rivolte all’arbitro Ceriello di Chiari al rientro negli spogliatoi dopo il triplice fischio. Tra i liguri, invece, è stato squalificato il difensore canadese Kosovar Sadiki. L’organico grandi firme dell’Entella, disegnato con il contributo determinante dell’ex calciatore aquilotto Matteo Matteazzi, in maglia rossoblù dal ‘91 al ‘93 in C2, è in grado di bilanciare con giocatori di pari caratura o superiore anche le defezioni più significative. Nel frattempo la preparazione dei valdarnesi per un incontro sulla carta assai più insidioso rispetto al precedente prosegue e si può iniziare a ipotizzare quali saranno le scelte di Marco Banchini – tra modulo e titolari – per la sfida che il 19 febbraio si giocherà alle 17,30. Primo aspetto da valutare l’assetto tattico. Per la prima volta dal suo arrivo al timone, infatti, il trainer di Vigevano ha disposto i suoi con la difesa a quattro, per dare una copertura maggiore sulle corsie e rilanciare l’azione. Mancando, però, Silvestro che si è calato con disinvoltura nel ruolo di esterno destro, si potrebbe prefigurare il ritorno alla retroguardia a tre, opponendo alla Virtus un centrocampo più fisico grazie al rientro di Amatucci.

Al fianco del capitano, oltre al "jolly" Lischi e a Nador si candidano per un posto Biagi e uno tra Enyan e Cerasani, mentre Mussis potrebbe agire da rifinitore dietro le punte. Con il ritorno di Giordani crescono le soluzioni in attacco. Proprio il numero 77 potrebbe giostrare insieme a Rovaglia oppure a Kernezo, senza dimenticare il mancino Perez, destinato a scendere in campo a mali estremi in corso d’opera.