Montevarchi in riviera con la carica di Italeng

di Giustino Bonci

Si sono ritrovati tutti e tre nel Montevarchi dopo aver condiviso nel 2018-19 l’esperienza nella Primavera del Chievo Verona, il club protagonista di una vera e propria favola sportiva, prima dell’esclusione dal professionismo avvenuta nel 2021.

Gli attaccanti Jonathan Italeng e Pietro Rovaglia, con l’esterno Elimelech Enyan, infatti, hanno fatto parte di una formazione giovanile di ottimo livello, anche perché la dirigenza clivense, nel tempo, si era distinta per arruolare e lanciare numerosi giovani di prospettiva. E domani pomeriggio ognuno dei tre aquilotti attuali cercherà di guadagnarsi una maglia da titolare nel Montevarchi che ha l’imperativo di non staccarsi ulteriormente in classifica e di cercare punti anche sulla riviera ligure di Chiavari nella sfida complicata alla Virtus Entella.

Le due punte, peraltro, si contendono un posto dall’inizio, mentre le squalifiche di Silvestro e Marcucci in un reparto mediano che ritroverà, tuttavia, la tempra di Amatucci sembrano aprire la porta al debutto dal primo minuto di Enyan. Se è vero che in avanti il rientro dal turno di stop disciplinare di Giulio Giordani può far ipotizzare un reparto d’attacco formato proprio da quest’ultimo e da Kernezo con l’argentino Mussis rifinitore, un’altra variante potenziale implica il ballottaggio tra Italeng e Rovaglia.

Tornato al gol dopo ben 18 turni – il precedente risale al 19 ottobre scorso per l’appunto nell’andata con l’Entella - Jonathan Italeng ha dimostrato di essere ancora utile alla causa rossoblù lasciandosi alle spalle l’impiego iniziale sempre più diluito, il periodo di eclissi con tanto di voci di cessione e il rilancio nella gara con il Fiorenzuola. Sembra lui, di passaporto Atalanta e reduce da parentesi non indimenticabili a Taranto e Lecco, il favorito per giocare in Liguria, anche se l’ex Ternana Rovaglia mette sul piatto della bilancia i primi due centri firmati in C, a Fermo e in casa con l’Ancona. Di recente Pietro non ha brillato, anche per aver ricevuto pochi palloni giocabili, ma l’approccio con la Lega Pro è stato positivo.

Vedremo chi tra i due sarà scelto da Marco Banchini, a meno che non sia percorsa la strada del tandem Giordani-Kernezo. Stamani, la seduta di rifinitura dirà di più sugli orientamenti di formazione e di modulo tattico dei valdarnesi.