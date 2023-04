Montevarchi in caduta libera ma non è finita

Pontedera

PONTEDERA (3-4-2-1): Siano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Peli (36’ st Shiba), Izzillo (36’ st Guidi), Ladinetti, Perretta; Benedetti, Ianesi (26’ st Cioffi); Mutton (26’ st Sosa). A disp: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Catanese, Bonfanti, De Ioannon, Markosian, Tripoli, Somma. All. Canzi

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Giusti; Lischi (24’ st Perez), Tozzuolo, Gennari, Chiti; Biagi (8’ st Nador), Amatucci; Kernezo, Giordani, Cerasani (1’ st Silvestro); Italeng (24’ st Rovaglia). A disp: A.Rossi, Bertola, Fiumanò, Manè, Mussis, Marcucci, Enyan, Pietra, Sorgente. All. Coppi

Arbitro: Canci di Carrara

Reti: 41’ pt Benedetti; 38’ st Guidi

Note: spettatori 297; ammoniti Martinelli, Ladinetti; angoli 4 a 3.

PONTEDERA – Il volo dell’Aquila prosegue, nonostante la dodicesima sconfitta esterna, la quarta nelle ultime quattro partite. Un volo di speranza, alimentato poche ore prima dell’inizio del match dal -2 dato all’Imolese e che, anche nella peggiore della ipotesi, ossia con il divario che da -3 sarebbe potuto salire a -6, teneva in vita la squadra rossoblù per via della migliore differenza reti nello scontro diretto. Sul campo però il Montevarchi non ne ha approfittato e il 2-0 subito dal Pontedera lo lascia vivo per l’aritmetica. Da parte sua Coppi ha voluto dare subito la propria impronta passando dal 3-4-1-2 del suo predecessore al 4-2-3-1 e optando per l’esclusione di Mussis in favore di Biagi.

L’approccio al derby, e su un terreno dove il Montevarchi nel campionato scorso era stato ospite per l’intero girone di andata, è stato quantomeno giusto. Ossia con Amatucci e soci protesi in avanti alla ricerca dell’unico risultato che le condizioni di classifica obbligavano a inseguire, la vittoria. Il problema è che per vincere bisogna tirare in porta, e per tutto il primo tempo l’unica conclusione degna di tale nome è stata la punizione del gioiellino Cerasani (classe 2003) sfilata di poco oltre la traversa (9’). Poi con il Pontedera che ha preso le misure, Siano, portiere di casa, è diventato spettatore non pagante, mentre Giusti ha dovuto cominciare a scaldarsi prima su un colpo di testa ravvicinato di Espeche (31’) e quindi su un rasoterra di Izzillo (36’).

Niente però ha potuto pochi minuti dopo, quando Benedetti dopo aver controllato in mezzo all’area un lancio di Ladinetti, ha trovato l’angolino giusto. Al rientro dagli spogliatoi Coppi ha provato dare potenza nella parte offensiva, inserendo subito Silvestro, ma lo sforzo profuso, e le sostituzioni effettuate hanno sbilanciato la squadra, che al tramonto della gara ha subito il 2-0 su un’inzuccata di Guidi. E lì è calato il sipario.

Stefano Lemmi