Montevarchi, Coppi ci crede "Lottiamo fino all’ultimo"

di Giustino Bonci

Può sembrare un paradosso, per molti un’utopia, ma persino dopo la quarta sconfitta consecutiva, patita giovedì sera a Pontedera, il Montevarchi conserva ancora una speranza, seppure minima, di agganciare i play-out e di salvare la categoria nelle ultime due partite del calendario regolare, sabato 15 aprile al Brilli Peri con l’Alessandria, e domenica 23 al Romeo Neri di Rimini. A tenere a galla, nonostante il mare in tempesta, la navicella rossoblù la penalizzazione di due punti dell’Imolese, per il mancato pagamento dell’Irpef nello scorso campionato, e la conseguente sconfitta dei romagnoli per 1-0 a Pesaro. Passo falso che mantiene il Montevarchi fanalino di coda a tre lunghezze dagli imolesi con i quali sono in vantaggio – differenza reti – nei due incontri già disputati. Non ultimo, in concomitanza con la sfida tra valdarnesi e Alessandria, contribuirebbe a far pensare positivo Amatucci e compagni uno scontro da brividi tra Imolese e San Donato Tavarnelle. In coda, a 180 minuti dall’epilogo, gli aquilotti continuano ad essere la maglia nera con 27 punti, mentre il team di Imola ne ha 30, preceduto dal San Donato con 34, ai grigi alessandrini a quota 35 e dalla Vis Pesaro salita a 36, quintultima ma attesa tra una settimana dalla trasferta durissima di Cesena. Calcoli, tabelle, incroci. Potremmo sbizzarrirci all’infinito e, tuttavia, la domanda è scontata: alla luce delle prestazioni recenti e del 2-0 del turno prepasquale, è legittimo scommettere ancora nel colpo di reni di un’Aquila che anche in Valdera, dove è stata battuta per la 21.a volta nel torneo? E ha palesato i limiti "specchio" di un’intera stagione, dalla scarsa incisività ad una difesa che in 36 giornate ha incassato 56 gol? Andrea Coppi, che non si era travestito da Mago Merlino in grado di risolvere in sole 48 ore ogni problema della squadra ed è certo il solo immune da responsabilità, ha parlato chiaro pur nella delusione per il miracolo mancato a Pontedera.

"La matematica non ci condanna e lotteremo sino al fischio finale dell’ultima partita". Sul ko con i granata l’analisi del tecnico subentrato a Banchini parte da lontano: "Nei due giorni di lavoro ho trovato massima disponibilità da parte dei ragazzi. Ho parlato con ognuno di loro – precisa il tecnico – e tutti sono ben consapevoli della situazione attuale. Abbiamo affrontato una squadra forte e i valori a volte vengono fuori, eppure i nostri calciatori ci credevano, erano convinti di poter centrare un risultato positivo. Così non è stato, purtroppo, e mi dispiace in primo luogo per loro. Le colpe? Se dovete attribuirle a qualcuno datele pure a me". Il mister ha anche replicato alle critiche per la mancanza quasi totale di tiri in porta e nessuna ammonizione ricevuta dalle aquile: "Ripeto che non ho niente da imputare al gruppo che ha dato il massimo, mostrando di recepire senza particolari problemi anche il cambio di modulo. Una scelta, quella del 4-2-3-1, motivata dal fatto che lo adotto spesso ed è in linea con il mio pensiero di allenatore". Adesso la breve pausa di Pasqua e Pasquetta; poi scatterà la preparazione per il match con l’Alessandria, risorta grazie al 3-0 sull’Ancona.