Montevarchi capitola e annaspa in zona rossa

VIRTUS ENTELLA

3

AQUILA MONTEVARCHI

0

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra 6; Parodi 6, Sadiki 6, Reali 6; Tomaselli 7 (31’ st Manzi ng), Corbari 6, Paolucci 6 (39’ st Tascone ng), Barlocco 6; Ramirez 7 (31’ st Siatounis 6.5); Zamparo 6.5 (39’ st Faggioli ng), Merkaj 6.5 (19’ st Morosini 6).

A disposizione: De Lucia, Giammarresi, Zappella, Favale, Pellizzer, Rada, Banfi.

Allenatore: Volpe 6.5.

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-3): Giusti 6.5; Bertola 5.5 (31’ st Rovaglia ng), Tozzuolo 6, Gennari 5.5; Manè 5 (21’st Enian 5), Mussis 6.5 (41’ st Pietra ng), Amatucci 6, Cerasani 5.5, Lischi 5 (21’ st Perez 5); Giordani 5, Italeng 5.5 (31’ st Kernezo ng). A disposizione: Mazzini, Rossi, Fiumanò, Sorgente, Chiti, Boncompagni, Biagi, Nador.

Allenatore: Banchini 5.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa 5.5

Marcatori: st 3’ rig. Merkaj, 11’ Tomaselli, 37’ Zamparo

Note: espulsi 10’ pt l’allenaotre dell’Aquila Montevarchi Banchini per proteste. Ammoniti: Italeng, Bertola, Corbari, Parodi, Giusti, Paolucci. Mussis, Enian per gioco scorretto; Gennari per comportamento non regolamentare. Angoli 5-8. Recuperi tempo 3’pt, 4’ st

L’Aquila Montevarchi dura un tempo poi si scioglie. Rischia tanto in avvio ma poi regge bene l’urto dell’Entella. Insomma, se la gioca alla pari collezionando qualche calcio d’angolo e anche una buona opportunità per far gol con Amatucci. Anzi, a ben vedere, ha pure ragione nel protestare per un mani in area di Zamparo sul quale ha colpevolmente sorvolato il direttore di gara. Proteste costate l’espulsione al tecnico toscano.

Insomma con un Entella non proprio scoppiettante, l’Aquila Montevarchi sembrava potersela giocare. Sensazione sbagliata, perché all’inizio del secondo tempo la squadra di Banchini ha prima regalato gol agli avversari poi è lentamente scomparsa dal match.

Il vantaggio dei locali soltanto a due minuti dall’inizio della ripresa. Ramirez ha recuperato il pallone nei pressi della propria area, indisturbato è arrivato dall’altra parte con Cerasani che l’ha finalmente recuperato, salvo lasciargli il pallone per entrare in area e costringere Giusti al fallo da rigore.

Merkaj non ha sbagliato dal dischetto regalandosi l’undicesimo centro stagionale. Ma la sagra degli errori non è finita qui perché all’11’ la difesa toscana ha regalato il bis. Zamparo, unico a crederci, ha recuperato un pallone sul fondo, l’ha rimesso in mezzo per la volée di Corbari che Giusti ha rintuzzato con un gran tuffo.

Tomaselli non ha faticato a mettere dentro il pallone. Partita chiusa, perché l’Entella da quel momento in poi si è limitato a controllare una reazione impalpabile dell’Aquila Montevarchi che ci ha provato ma senza creare pericoli alla squadra avversaria.

Anzi, nel finale, ha incassato pure il terzo gol di Zamparo (pallonetto su Giusti) per un 3-0 che la inchioda in fondo alla classifica, dopo otto turni senza vittorie. Una fase delicata per la squadra valdarnese, chiamata a reagire per uscire dalla zona rossa.