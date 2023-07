Montevarchi: Calori riparte con i giovani entusiasmo cercasi

Cercare nuove motivazioni e mettere alle spalle l’amaro campionato scorso che ha decretato il ritorno tra i dilettanti. Il nuovo corso del Montevarchi calcio riparte con questi obiettivi, già da sabato l’organico di Simone Calori si è ritrovato al Brilli Peri per i per i primi test atletici ma da oggi, nel quartier generale di Loro Ciuffenna con doppi allenamenti, la truppa rossoblù comincerà ufficialmente le prime fatiche della sua nuova stagione. Un parco atleti nuovo di zecca rispetto alla scorsa stagione, a partire proprio dal tecnico reduce da una stagione conclusasi amaramente nella fila del Terranuova Traiana ma con motivazioni illimitate alla pari del ds Nicola Del Grosso, giunto da Agliana che lo ha scelto per iniziare un nuovo ciclo composto dal classico mix di giovani e meno giovani con l’ultimo arrivo, quello del difensore classe 1999 Cosimo Nannini, che è andato ad aumentare il tasso di esperienza all’interno del parco giocatori nonché il folto gruppo di ex sangiovannesi che hanno seguito proprio Simone Calori in questa avventura. L’organico, almeno per il momento, resterà così com’è; questi primi giorni di preparazione serviranno per valutare meglio tutti i reparti per poi vedere se sarà, o meno, il caso di intervenire. La squadra effettuerà doppie sedute, alle 10 e alle 16. Giovedì prossimo la presentazione di prima squadra e campagna abbonamenti al Brilli Peri alle 21, prima amichevole tutta in famiglia come quella di domenica alle 16 sempre a loro Ciuffenna tra Montevarchi A e Montevarchi B. Seguiranno le altre certamente più impegnative del 2 agosto alle 17 a Montevarchi contro la Pianese e poi domenica 6 agosto a Chianciano sempre alle 17 contro il Follonica Gavorrano.

I convocati

Portieri: Davide Dainelli (03), Andrea Spurio (98) Difensori: Tommaso Artini (01), Marco Calosci (05), Leonardo Francalanci (02), Tommaso Lucatuorto (05), Tommaso Messini (04), Andrea Morosi (04), Mattia Stefoni, Cosimo Nannini (99) Centrocampisti: Milton Vitali Borgarello (97), Andrea Casagni (05), Riccardo Croci (05), Alberto Muscas (97), Andrea Nardi (05), Mattia Pardera (01) Attaccanti: Massimiliano Benucci (98), Samuele Carnevali (02), Andrea Jukic (93), Leonardo Lorenzini (04)

M.B.