Montevarchi, bivio salvezza: ora o mai più

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Il braccio di ferro che può riscrivere il futuro prossimo di entrambe le squadre è fissato per le 17,30 di oggi sul tappeto verde del Brilli Peri. L’Aquila e il San Donato, che peraltro disputano gli incontri casalinghi da calendario nello stesso impianto, il Comunale di via Gramsci, poco oltre l’ora del thé, si giocano molte, se non tutte le possibilità, di esorcizzare la retrocessione diretta in serie D. E la chance deve essere sfruttata soprattutto, è quasi superfluo ripeterlo, dal Montevarchi che solo con un successo farebbe sentire il fiato sul collo proprio ai gialloblù della Val di Pesa, adesso avanti di quattro punti al pari dell’Imolese, impegnata sempre oggi con il Rimini in una gara, per inciso, fissata come inizio alle 18,30. Di contro, gli ospiti che al timone hanno l’ex bomber aquilotto Marco Ghizzani, sono altrettanto motivati, consapevoli che se riuscissero a bissare il colpaccio del 29 novembre scorso, quando s’imposero sui valdarnesi per 3-1, compirebbero un passo determinante per migliorare la posizione play-out e giocarsi tutto nelle tre partite residue. Insomma, una sfida "da dentro o fuori" che sta mobilitando le tifoserie, con una certezza: sugli spalti e in particolare nella Curva Sud intitolata a Vasco Farolfi, i rossoblù partiranno in larghissimo vantaggio sugli avversari.

"Vincere per continuare a inseguire il sogno" è la frase che circola dall’inizio della settimana in città. Sul campo, anche se i due club sono legati da una forte collaborazione, di sicuro nessuno farà sconti, né potrà permettersi disattenzioni o cali di tensione nel giorno degli scherzi. Mister Banchini, che non vuol sentir parlare di ultima spiaggia, avrà a disposizione l’intero organico, rimpolpato dai ritorni di Jonathan Italeng come terminale offensivo principale, della folta pattuglia degli infortunati recenti, in primis Gennari e Lischi, ma anche Chiti e Sorgente – unici assenti gli acciaccati Boncompagni e il secondo portiere Mazzini – senza dimenticare i redivivi nazionali Nador e Fiumanò. Abbondanza di scelte, allora, per l’allenatore che ha parlato con estrema chiarezza ai suoi ragazzi: "Non abbiamo altre soluzioni e a questo punto contano soltanto i risultati. Siamo coscienti di essere in un momento difficile, ma c’è in tutti noi la convinzione di poterlo superare. Ne verremo fuori mantenendo i nervi ben saldi e serenità, nonostante una situazione complicata".

Quali allora le scelte di Banchini per rientrare in corsa? A grandi linee si può ritenere che tra i pali, e per lui che è un ex, non sarà un incontro banale, andrà Andrea Giusti, mentre nella difesa a tre le prime opzioni dovrebbero essere Tozzuolo, Gennari e Bertola. Sulle corsie esterne, invece, agiranno nel prevedibile 3-4-3 di partenza Cerasani e Lischi, con Silvestro pronto ad avvicendare uno dei due. Capitan Amatucci e l’argentino Franco Mussis completeranno la linea mediana e in attacco toccherà a Giordani, Italeng e Kernezo il compito di provare a scardinare la Maginot dei fiorentini.

Non certo impenetrabile, al pari di quella del Montevarchi, visto che è la più battuta del girone B con 52 reti subite in 34 turni contro le 51 dei rossoblù. Cammin facendo e a seconda dell’andamento del derby toscano fratricida si possono ipotizzare tra le aquile ulteriori alternative, a cominciare da Simone Biagi e Joshua Perez.