Montevarchi, Banchini con la difesa all’aria

di Giustino Bonci

Il provvedimento è stato ufficializzato da giudice sportivo di serie C. Alessandro Tozzuolo, il difensore del Montevarchi era stato espulso a Cesena in occasione del rigore assegnato ai padroni di casa con manica larga. Il perugino salterà quindi la partita di sabato al Brilli Peri con la Torres, sfida anticipata alle 14.30 rispetto all’orario delle 17.30. A distanza di quattro giorni l’espulsione del calciatore aquilotto fa ancora discutere, senza dimenticare che lo stesso Marco Banchini, al termine della gara, aveva polemizzato in sala stampa ull’intervento in area pieno sul pallone. Non c’erano nemmeno, secondo il tecnico dei valdarnesi, gli estremi per la chiara occasione da rete che ha portato al rosso. Una tesi avvalorata anche dalle immagini televisive, mentre il comunicato evidenzia che Tozzuolo ha commesso un fallo su un avversario, "impedendo un’evidente opportunità di segnare". Tant’è.

Ma già da due giorni il gruppo si sta concentrando al massimo sull’impegno casalingo da non fallire con la Torres che a sua volta sa di non poter sbagliare. La formazione sassarese, infatti, viene da due sconfitte consecutive: il cocente 3-1 subito a Olbia e il ko di misura di domenica passata con il Pontedera, tra le mura amiche. In Valdarno, inoltre, i sardi allenati dal figlinese ed ex amaranto Stefano Sottili, dovranno fare a meno di due riferimenti di peso a centrocampo, perché Urso e Milana, quest’ultimo autore del gol del definitivo 2-1 sul Montevarchi nel match di andata del 5 novembre. Possibili sostituti, rispettivamente, Gianola e Bonavolontà. Perdere per la Torres significherebbe essere risucchiata per la prima volta in stagione in zona play-out. A proposito di spareggi per non retrocedere, al momento il principale traguardo che l’Aquila intende raggiungere, si disputeranno di sabato, il 6 e il 13 maggio.

"Dovremo essere più forti delle difficoltà e degli episodi avversi – ha ripetuto Banchini fin da triplice fischio di Cesena – tirando fuori il carattere e la grinta che possano garantire il risultato. E’ proprio in termini di punti per alimentare la classifica che s’impone la svolta al nostro girone di ritorno. Continuiamo, allora, a lavorare convinti di poterci meritare la permanenza tra i professionisti".

È presto per parlare di formazione anti Torres visto che alcune pedine di rilievo come capitan Amatucci, Bertola, Gennari e Italeng sono monitorati per i rispettivi infortuni. Ad ogni modo dovranno essere sciolti altri dubbi come la scelta del portiere tra Mazzini e Giusti, che rientra dalla squalifica e sembra favorito nelle gerarchie. Non dovessero recuperare Gennari e Bertola, complice la defezione forzata di Tozzuolo, le opzioni in retroguardia sarebbero davvero ridotte all’osso. Le sedute di allenamento di oggi e domani ci diranno di più. Certo è che per dare un senso e una continuità alla quasi-impresa di Cesena sarebbe ora di tornare a vincere, dopo 78 giorni di digiuno.