Montevarchi, 6 punti non solo per l’orgoglio

di Giustino Bonci

Tra una settimana, il 16 aprile, il nuovo allenatore dell’Aquila Andrea Coppi soffierà su 52 candeline, ma di sicuro per un compleanno da ricordare vorrebbe alla squadra ereditata da Banchini un regalo in anticipo di 24 ore, ovvero un successo nell’incontro di sabato 15 al Brilli Peri con l’Alessandria (ore 17,30). Quella benedetta vittoria che manca ai rossoblù dall’1-0 di Pesaro del 14 marzo scorso e che diventa, tanto per cambiare, l’unico risultato in grado di tener vive le pur minime speranze di artigliare i play-out. Ai danni della sola antagonista rimasta, l’Imolese, battuta la sera del Giovedì Santo proprio dai pesaresi della Vis, e che precede ora i valdarnesi di tre lunghezze. Già, sul campo il vantaggio reale dei romagnoli su Amatucci e compagni sarebbe di cinque punti ma, com’è noto, la penalizzazione di due inflitta al club per presunti ritardi nei pagamenti dell’Irpef da gennaio ad agosto 2022 e degli stipendi del dicembre scorso, ha ridotto le distanze. Addolcendo, in minima parte, la Pasqua amara dei montevarchini che se ottenessero il massimo nel confronto interno con i grigi piemontesi e nella trasferta finale di Rimini del 23, avrebbero delle chances significative. Calendario alla mano, infatti, gli imolesi dovranno affrontare negli ultimi 180 minuti i rivali direttissimi del San Donato Tavarnelle e la sfida di Reggio Emilia nella quale la capolista avrà presumibilmente bisogno di fare bottino pieno per rintuzzare gli assalti della Virtus Entella.

Si tratta, tuttavia, di considerazioni del tutto teoriche perché gli aquilotti non possono fare affidamento sui problemi altrui ma, come ha ribadito anche dopo l’esordio negativo di Pontedera, lo stesso Coppi, devono dar fondo ad ogni energia lottando fino all’ultimo istante dell’ultima partita. Riferendosi di nuovo ai due punti tolti all’Imolese, la società della Romagna ha annunciato la decisione di presentare ricorso minacciando anche di querela i giornalisti che hanno pubblicato la notizia in termini ritenuti non corretti. Per il sodalizio penalizzato l’anomalia contestata nei versamenti dell’Irpef è stata sanata in 48 ore e gli stipendi risultano pagati regolarmente, come confermano in una nota i calciatori stessi. Di conseguenza, non è escluso che l’istanza dell’Imolese venga accolta e sia ripristinata la classifica precedente. Insomma, è bene che l’Aquila confidi sulle sue forze per riaprire i giochi.