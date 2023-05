Montagnano, Martini resta al timone Il ds Lucherini cambia

AREZZO

È ancora presto per parlare del mercato dilettanti eppur qualcosa si muove tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Nelle ultime ore ad esempio rumors di mercato vedono protagonista il direttore sportivo del Subbiano, Marco Lucherini (nella foto). Il dirigente protagonista, insieme a Dimitri Bronchi, del passaggio dalla Prima categoria alla Promozione la scorsa stagione, e della salvezza in questa, potrebbe lasciare i colori gialloblù. Gli estimatori non mancano per Lucherini anche se ovviamente andrà prima capito se dall’altra parte la proprietà del Subbiano sarà effettivamente intenzionata a cambiare così tanto. Certo invece il cambio di panchina ad Alberoro. Luca Giusti dopo tre stagioni lascia la formazione rossoblù con il bottino di due salvezze con due squadre diverse ma comunque giovani che hanno saputo dare filo da torcere alle grandi, senza contare le difficoltà incontrare e superate nella prima stagione in Promozione. L’Alberoro adesso cercherà il nuovo tecnico cercando di aprire un nuovo ciclo, mentre nella vicina Montagnano si parla di una conferma per Martini. Sta per tornare in panchina Marco Becattini, l’ex Figline che vedrà a breve terminare la squalifica, è l’oggetto del desiderio di tante formazione del torneo di Promozione.

Matteo Marzotti