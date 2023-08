Mister Mike, l’eroe dei due mondi

Mister Mike è ufficialmente sbarcato nell’universo femminile amaranto. La presentazione del nuovo tecnico dell’Arezzo Michalis Eracleous si è svolta ieri al Museo Amaranto. Al suo fianco il patron Massimo Anselmi e la capitana Costanza Razzolini. "Sono molto contento di iniziare questa esperienza. Ho allenato negli Stati Uniti, in India e a Cipro, ma la scuola alla quale mi sono formato è quella inglese". Trentatré anni, di Sydney, nazionalità australiana e irlandese, ha spiegato anche quella che è la sua filosofia di calcio. "Al di là dei moduli, conta l’interpretazione e l’atteggiamento. Voglio una squadra aggressiva sia quando siamo in possesso di palla che quando dobbiamo difendere". Pressing e ritmo le parole chiave. Eracleous ha studiato tutte le partite dell’Arezzo dello scorso anno e in generale tutto il calcio femminile italiano. "Qua si gioca un calcio più tattico e meno fisico". Per l’Arezzo si apre un nuovo ciclo. "Con l’arrivo di Mike diamo un’impronta internazionale al nostro club - sottolinea Anselmi - e contiamo sulla sua esperienza ormai decennale per crescere ancora".