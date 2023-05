Memorial Tortoli domani con 200 dilettanti al via

Sono duecento i dilettanti Under 23 ed Elite iscritti al Memorial Tortoli, Trofeo Petroli Firenze ed il Trofeo Ittedi, organizzato per domani dal Gs Montalto. Con questa manifestazione si vuole ricordare Daniele Tortoli, tecnico di ciclismo di eccezionale valore, scomparso a soli 58 anni. Una gara lunga 177,800 chilometri, senza dare respiro, e con tratti di salita molto impegnativa. La prima parte della gara è formata da due circuiti, il più lungo di km 47,300, l’altro di 34 chilometri, da ripetere due volte, infine un circuito finale, come i due precedenti. Ultima durissima rampa di circa 500 metri, la Salita dei Macelli a Laterina, in cima ha una pendenza quasi impossibile, tanto è vero che ogni volta non pochi corridori sono stati costretti a scollinare, spingendo la bici a piedi. Seguiranno a due km circa dal traguardo la rampa del Ponte Romito, che ha sempre fatto l’ultima selezione. Nel 2022 proprio su questo ultimo strappo s’involò verso il traguardo Jacopo Menegotti del Team Quereka, piantando Martin Nessler e Colnaghi (2 e 10 secondi). I corridori iscritti sono in rappresentanza delle migliori squadre nazionali dilettantistiche Elite, Under23 e Continental, con due club stranieri, il team inglese Zappi, e l’inglese Academy, guidato dall’ex professionista Flavio Zappi, e anche la Money messicana del tecnico russo ex professionista Piotr Ugrumov, vincitore di tappe al Tour e al Giro, secondo in classifica alle due grandi corse a tappe (al Giro d’Italia anche terzo e quarto).

