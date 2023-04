Memorial Tortoli a maggio: già 200 iscrizioni

LATERINA

Il memorial Daniele Tortoli cambia data e anticipa. La classica riservata alla categoria under 23 ed elite si sposta da agosto a maggio. La nona edizione è, infatti, in programma domenica 7 maggio con partenza e arrivo a Montalto, nel comune di Pergine-Laterina. L’organizzazione è del Gs Montalto, in palio anche il trofeo Petroli Firenze e il trofeo Ittedi. La corsa ricorda la figura di Daniele Tortoli, tecnico di ciclismo di valore, scomparso a soli 58 anni nel 2013. Sabato prossimo, 22 aprile, la presentazione all’azienda Ittedi. La gara prevede un giro iniziale di 34 km (Montalto-Levane-Bucine-Capannole-Badia Agnano-Pieve a Presciano-Poggio Bagnoli-Ponticino-Laterina-Montalto) più circuito di 47,3 km da ripetere 2 volte (Montalto-Levane-Ponte Leonardo-Levane-Montalto-Laterina-Castiglion Fibocchi-San Giustino Valdarno-Latereto-Laterina-Montalto) a cui si aggiungere il circuito finale (come i due precedenti) ma con passaggio nel centro storico di Laterina salendo dai Macelli, rampa breve ma durissima, per complessivi 177,8 chilometri. La partenza è fissata alle 13,30.

Previsti al via 200 corridori in rappresentanza delle migliori squadre nazionali dilettantistiche elite, under 23 e Continental con due club stranieri, il team Zappi Academy di matrice inglese, guidato dall ex professionista Flavio Zappi e la Money di matrice messicana guidata dall’ ex professionista Piotr Ugrumov, vincitore in carriera di tappe al Tour e al Giro, secondo in classifica alla due grandi corse a tappe (al Giro anche terzo e quarto).

L’ultima edizione, corsa nell’agosto del 2022, è stata vinta da Jacopo Menegotto del Team Qhubeka andato in fuga dopo venti chilometri assieme ad altri corridori e che nel finale si è dimostrato il più forte. Sul traguardo di Montalto ha preceduto Martin Nessler della Sissio Team, seguito da Colnaghi, Griggion e Radice.

A.L.