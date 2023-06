Mealli, dalla Chimera all’azzurro Due medaglie vinte in Nazionale

AREZZO

Gabriele Mealli vince due medaglie con la nazionale italiana. L’atleta della Chimera Nuoto è stato convocato nella squadra tricolore che ha gareggiato alla Coppa Comen nella greca Larissa e ha vissuto l’emozione di bagnare il proprio debutto in azzurro con un doppio argento. Questo risultato ha contribuito al ricco palmares finale con cui l’Italnuoto si è piazzata in cima al medagliere davanti a Francia e Grecia nella prestigiosa gara giovanile internazionale che ha visto la presenza di tredici nazionali di Europa, Asia e Africa. In questo contesto d’eccezione, Mealli ha fatto parte delle staffette 4x100 e 4x200 stile libero che sono riuscite a salire sul secondo gradino del podio, poi a livello individuale ha centrato un ottimo quinto posto nei 400 stile libero e ha gareggiato fuori classifica nei 200 stile libero ottenendo il sesto miglior tempo in assoluto.

La prima esperienza internazionale dell’aretino, dunque, è terminata con un bilancio particolarmente positivo con cui ha dato seguito al bronzo nei 400 stile libero vinto agli ultimi Campionati Italiani Giovanili.

"I grandi piazzamenti di Mealli con la nazionale italiana – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto – il titolo toscano nel fondo e l’ottimo terzo posto nella finale regionale degli esordienti A testimoniano l’organizzazione e la qualità di un’attività sportiva che eccelle a tutti i livelli".