Mawuli, forza e tecnica Anche Montini è amaranto

di Andrea Lorentini

L’Arezzo avrà il suo regista. Si tratta di Shaka Mawuli. Con il centrocampista ghanese l’accordo è stato definito nella giornata di ieri a seguito del blitz bolognese di Giovannini e Cutolo che hanno incontrato l’entourage del calciatore e definito gli ultimi dettagli dell’operazione dopo che era stato raggiunto l’accordo con il Sudtirol proprietario del cartellino e che ha dato il via libera al club amaranto. Mawuli è, infatti, legato agli altoatesini da un contratto in scadenza nel giugno 2024. E’ atteso ad Arezzo per i primi di luglio quando l’affare diventerà ufficiale: arriverà con la formula del prestito. Classe ’98, forte fisicamente, è però reduce da una stagione nella quale ha collezionato una sola presenza in B con gli altoatesini. Uno scarso utilizzo complice anche un grave infortunio al ginocchio (lesione del crociato), subito nel maggio del 2022, che lo ha costretto ad un’annata tutta in salita. Arezzo potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi. Giovannini e Cutolo non hanno avuto dubbi nel convergere su di lui che porterà in dote forza fisica, ma anche geometrie nella mediana a tre di Indiani.

Una scommessa, per certi versi, ma che in viale Gramsci sono convinti di poter vincere. Su di lui aveva messo gli occhi anche il Trento, ma l’Arezzo è riuscito a battere la concorrenza. In carriera Mawuli ha giocato in C con Fano, Catanzaro, Ravenna, Samb e Lucchese. Nel frattempo è stato definito il trasferimento del terzino Alberto Montini che verrà ufficializzato il 3 luglio. Ventisei presenze in C nell’ultimo campionato con la maglia del San Donato, di cui 17 da titolare, si lotterà il posto a destra con Poggesi. Restando in tema di under difensivi, Pezzola (2002) che l’Arezzo aveva sondato, si è accasato alla Sambenedettese. Per completare il reparto arretrato, arriveranno un altro terzino e due centrali di cui uno over. Intanto si aspetta di capire l’evoluzione della situazione a Lecco per valutare se ci sono margini per arrivare al portiere Melgrati.

Mentre il mercato entra nella sua fase più calda, proseguono allo store amaranto le sottoscrizioni degli abbonamenti da parte di coloro che avevano già la tessera nella passata stagione e che avranno diritto di prelazione fino al 10 luglio potendo sottoscrivere allo stesso prezzo dello scorso anno. Dopo la sorpresa del capitano Settembrini che ha consegnato martedì il primo abbonamento, ieri si è registrata la presenza allo store di un altro dei protagonisti della promozione in Lega Pro, ovvero Mirko Lazzarini.