Massai sicuro: "Ora viene il bello" Il gol di Sacconi nella top 10

TERRANUOVA

Il ritorno in campo di Andrea Massai non poteva essere più dolce. Dopo aver scontato una giornata di squalifica, il centrocampista del Terranuova Traiana è tornato a disposizione di Simone Calori nella trasferta di Ostia, mentre domenica scorsa è stato trai protagonisti della vittoria con l’ex capolista Pianese. Il gol che ha sbloccato la partita porta proprio la firma di Massai, al secondo centro stagionale. Precedentemente è andato a segno nel derby con la Sangiovannese, terminato 1-1. "Sono felice - ha spiegato il veterano, in biancorosso dal campionato 2018-2019 - di essere tornato in quella che è stata una partita esterna molto complicata, perché negli ultimi frangenti del secondo tempo è stato difficile difendere il risultato. Abbiamo sofferto tantissimo, nonostante fossimo in superiorità numerica dopo l’espulsione di Gelonese". Assente alla prima storica partita dell’Arezzo al Matteini a causa di una squalifica per recidività in ammonizioni, il centrale di centrocampo è tornato a vestire la maglia con l’Ostiamare e ha contribuito alla vittoria con i bianconeri amiatini.

"Siamo riusciti a preparare l’allenamento con molta attenzione in vista della sfida di domenica scorsa, sapendo che ci saremmo trovati di fronte giocatori molto forti" ha proseguito. Un altro scontro diretto, quello con il Tau, in cui è d’obbligo portare a casa punti. "Abbiamo già visto nelle passate occasioni – ha concluso il giocatore classe 1995 – che se riusciamo a mettere in campo tutto il nostro potenziale i risultati non tardano ad arrivare, quindi gli esiti delle partite sono tutti contendibili e aperti a qualsiasi scenario". Fondamentale il gol di Massai, ma l’altra rete della partita ha avuto una eco inaspettata. I canali social della Lega Nazionale Dilettanti hanno infatti diffuso il video con la top 10 dei giocatori andati a segno nell’ultima giornata di campionato. Tra questi spunta il capitano Sacconi e il suo gol realizzato al 37’ del primo tempo contro la Pianese.

Francesco Tozzi