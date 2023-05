Masi e Bonura, due profili nel mirino del presidente E la società ora si rinforza

di Giustino Bonci

A bocce ferme l’Aquila si rende conto che la retrocessione in Serie D, numeri alla mano, è specchio fedele di una stagione anche sfortunata ma costellata di errori. E allora conviene guardare avanti, facendo tesoro del passato e progettando un torneo Interregionale che per le tradizioni della piazza e le attese della tifoseria non può vedere il Montevarchi recitare un ruolo da comparsa. A giorni, come ha confermato il presidente Angelo Livi nella serata della "Memoria Rossoblù", saranno collocati i primi tasselli del mosaico della nuova stagione mentre si vocifera di un eventuale allargamento della base societaria. L’interesse di un potenziale nuovo partner era stato paventato nel febbraio scorso dai vertici rossoblù che avevano anche registrato la disponibilità dei principali sponsor a proseguire nel sostegno anche in caso di perdita della categoria.

Dalle risorse messe sul piatto deriveranno le mosse tecniche e, per restare fedele al progetto di valorizzazione dei giovani. Dato per scontato che l’esperienza di Andrea Coppi si è conclusa, un candidato spesso accostato nel tempo all’Aquila è Marco Masi, ex Pianese e Viareggio, attualmente però alla Primavera del Pisa, legato da una fraterna amicizia con Livi nata nelle giovanili del Torino. Un’alternativa plausibile al sessantaquattrenne trainer pisano? In primo luogo il milanese Marco Bonura, profilo "verde", 43 anni, adesso al Follonica Gavorrano e già al Trestina e al Sansepolcro.