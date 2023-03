Mariotti lancia il Sansepolcro in 10: fuga per la D

Sansepolcro

2

Branca

1

SANSEPOLCRO: Mariangioli, Del Siena, Pedrelli, Arcaleni (90’ Gennaioli), Gorini, Burzigotti, Braccini (73’ Essoussi), Priorelli (73’ Locchi), Quadroni (75’ Beers), Valori, Mariotti (77’ Brizzi). All. Armillei

BRANCA: Sergiacomi, Sorbelli (51’ Bazzucchi), Roscini, Bendetti, Fondacci, Biagiotti (47’ Di Bacco e al 76’ Soumahoro), Mangiaratti, Gambi, Marchi, De Julis (88’ Provvedi), Rossi. All. Gnagni.

Arbitro: Reali di Foligno.

Reti: 50’ Mariotti, 51’ Mangiaratti, 73’ Mariotti.

Note: espulso per doppio giallo Del Siena, Ammoniti: Rossi, Gambi, Valori.

SANSEPOLCRO – Al Sansepolcro riesce una vera e propria impresa: in dieci, per l’affrettata espulsione di Del Siena, i bianconeri ottengono quello che sembrava impossibile, ovvero vincere la partita con il Branca, dopo la sfortunata prova di Ellera.

Armillei aveva alcuni problemi dovuti agli infortuni, ma riesce in quella che, almeno momentaneamente, vista la caduta dell’Ellera a Foligno, sembrava impossibile per vincere una gara che sembrava segnata.

Partita maschia, mai cattiva, diretta male da Reali di Foligno. Un Sansepolcro che ritorna solitario in cima quando mancano, per i bianconeri, quattro sfide e per l’Ellera cinque.

C’è voluta la grande determinazione di Mariotti, autore di una doppietta, anzi potevano essere tre le reti se il direttore di gara su segnalazione del suo assistente, non avesse annullato un gol parso ai più regolare, per chiudere in bellezza.

Un primo tempo di grande lavoro a centrocampo senza grandi sussulti, ma la ripresa si annuncia scoppiettante quando al 50’ Mariotti in diagonale, trova l’angolino più lontano. Neanche il tempo di gioire, per gli sportivi bianconeri, che un minuto dopo Mangiaratti, che attraversa mezzo campo, ottiene il pareggio. Per una cervellotica decisione arbitrale il Sansepolcro resta in dieci per il doppio giallo di Del Siena.

Si pensa al patatrac, ma la squadra di Armillei, tutta orgoglio, cuore e coraggio, spinta dal pubblico della gradinata, trova il 2-1 di Mariotti, poi annullato, ma riesce in una vera e propria impresa quando al 73’ ancora Mariotti si fa trovare pronto al suggerimento di Burzigotti per il gol del successo vista la caduta dell’Ellera a Foligno. Ora i bianconeri sono a +3 ma devono osservare il turno di riposo. Altre quattro partite attendono il Sansepolcro, prima a Marsciano domenica 2 aprile, quindi in casa con la C4 Foligno sabato 8 aprile, trasferta a Pontevalleceppi il 16 aprile e chiusura con il Foligno allo stadio Buitoni domenica 7 maggio.

Fabio Patti