Maratonina, carica dei mille. Kalale e Bekele i più attesi

di Andrea Lorenini

AREZZO

Si annuncia una starting list di assoluto prestigio quella della 24esima edizione della Maratonina città di Arezzo in programma domenica 29 ottobre con la consueta organizzazione dell’Unione Polisportiva Policiano con in testa Fabio Sinatti e la sua famiglia. Tra gli attesi protagonisti ci sono, infatti, alcuni tra gli atleti di maggior spicco del panorama mondiale come i keniani Kalale, già vincitore della Scalata al Castello, Maiyo, Kiptoo, e i burundiani Bukuru e Butoj. In campo femminile fari puntati soprattutto sull’etiope Helen Bekele, vincitrice quest’anno della maratona di Osaka, in carriera a segno anche a Barcellona e Annecy, terza alla prestigiosa maratona di Berlino 2021, le connazionali Tadesse e Wolkeba. L’obiettivo degli organizzatori è di raggiungere quota mille iscritti, un traguardo non impossibile sopratutto se sarà bel tempo.

A pochi giorni dalla manifestazione sono già 700 le adesioni e circa un centinaio quelle per la non competitiva. In occasione della Maratonina si disputerà anche il campionato italiano medici, il tricolore consulenti del lavoro. Contestualmente saranno in palio i memorial Tommaso Amato e Paolo Veraldi. Il percorso della gara internazionale è sulla tradizionale distanza di 21,097 chilometri. Partenza alle ore 9,30 da via Crispi, quindi via Roma, Guido Monaco, via Garibaldi, via San Lorentino, via Leone Leoni, via Petrarca, ancora Guido Monaco, via Spinello, via Guadagnoli, via Giotto, via Erbosa, via degli Accolti, via XXV Aprile, Mecenate, via Benedetto da Maiano, via Sanzio, via Cagli, via Bucciarelli Ducci, via Salvini, via Anconetana, via Trento e Trieste, via Mino da Poppi, via Beato Angelico, via Tiziano, Cimabue. Da qui il passaggio verso la Croce Rossa, via Sanzio, viale Giotto, via Crispi e infine via Roma dove sarà allestito il traguardo. Un circuito che tutti i partecipanti dovranno compiere per due volte. In programma, contestualmente, anche la 10,5 km sia competitiva che non e la 3,5 km senza agonismo.