Manuela si fa strada con calci e pugni: "Realizzo il mio sogno da professionista"

di Sonia Fardelli

Atleta casentinese si impone a livello nazionale come campionessa di kick boxing. Manuela Innocenti, classe 1986, che vive alla Lappola, una piccola frazione nel comune è salita sul ring per la terza volta da professionista a Bagno a Ripoli in un evento di caratura nazionale, portandosi a casa una bellissima vittoria con un’avversaria di livello. "È stato un match durissimo – racconta Manuela – l’avversaria fin da subito mi ha fatto sentire la potenza dei suoi colpi, ma non mi sono fatta intimorire e sono rimasta concentrata. È stata l’avversaria più dura che abbia mai incontrato e questo rende la mia vittoria ancora più gratificante". In poco più di un anno sportivo, Manuela ha disputato ben 15 incontri vincendo anche la Coppa Italia FederKombat a Jesolo il 14 maggio scorso. A luglio ha esordito come professionista nella disciplina del K1 (una branca della kick boxing), con una meritatissima vittoria. Da sempre Manuela è appassionata di sport e fin da piccola ha la competizione nel sangue. "Se chiudo gli occhi rivivo l’emozione dell’attesa delle gare di corsa per la festa di San Giuseppe che si teneva ogni anno nel paese di Corsalone, io volevo correre più veloce di tutti".

Dopo anni di atletica sotto la guida dell’allenatrice Stefania Cecconi. A 22 anni si avvicina al mondo della kick boxing con il maestro Alessandro Bigi che nel giro di un anno la porta alla sua prima gara. Gioca anche a calcio, in quella che rimarrà per sempre la sua squadra del cuore: la Casentino Calcio femminile. Poi ritorna alla sua più grande passione e nel 2018 entra a far parte della palestra Casentino Combat asd che diventa da subito la sua seconda famiglia. "La cosa più importante che devo al mio allenatore Andrea Voltarelli è di aver creduto in me – prosegue Manuela – dandomi la possibilità di realizzare il desiderio di competere nel contatto pieno. Con lui al mio fianco, o meglio al mio angolo, ho ottenuto importanti risultati". Oltre ad essere un’atleta del Team Voltarelli, Manuela è anche istruttrice della Casentino Combat, seguendo principalmente il corso di kick boxing dei bambini dai 5 agli 11 anni. "Sono felice del mio percorso e dei risultati raggiunti, non è mai troppo tardi per seguire la propria passione. Sono orgogliosa di essere, per alcune bambine e ragazze, uno stimolo, una figura che trasmette passione, determinazione e forza".