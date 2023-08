Mannella scalpita: "Che voglia di giocare"

"Ho voglia di iniziare, questi giorni che ci separano dalla preparazione mi danno più carica". Leonardo Mannella, neo acquisto del Terranuova Traiana, non nasconde l’emozione di essere entrato a far parte dei biancorossi. Centrocampista centrale classe 1996, è stato uno dei giocatori simbolo del Montevarchi nella risalita dalla Prima categoria alla serie D. Ha vestito la maglia rossoblù quasi 200 volte, per 50 ha indossato la fascia da capitano, mettendo a segno oltre 20 gol fino al 2020. Dopo approda alla Colligiana. Nel 2021-2022 indossa la maglia del Grassina. La scorsa stagione è tra i protagonisti della vittoria del campionato di Eccellenza con il Figline. "A Terranuova - spiega - ho trovato un ambiente molto accogliente, desideroso di far bene. Con questa rosa ci sarà da sgomitare per trovare un posto da titolare, ma ben venga la sana competizione".

F.T.