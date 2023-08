Maglia con Pieve e S.Donato

Tra sacro e profano, tra sport e cultura, ricalcando i passi della storia secolare del calcio e millenaria della città. Le nuove divise dell’Arezzo 202324, che si aprirà con i festeggiamenti per i suoi primi cent’anni, rendono onore a questo traguardo. L’attenzione ai dettagli, i modelli e i richiami alle divise storiche del Cavallino sono da stropicciarsi gli occhi. La presentazione a San Zeno, nella sede di Unoaerre, sponsor principale dell’Arezzo per la stagione che verrà, e alla presenza anche degli altri partner, cioè Novart (retro della maglia), Gimet Brass (maniche) e Uno Informatica (calzoncini). Non poteva mancare il presidente Guglielmo Manzo, che davanti a una platea di cui facevano parte gli assessori Scapecchi e Casi, oltre al delegato del Coni Melis e il mondo della Giostra, si è visibilmente emozionato. La presentazione ha visto sfilare capitan Settembrini, Castiglia e Foglia con la prima, la seconda e la terza maglia firmate da Rever Iconic. Prima di svelarle sono stati mostrati dei brevi video che hanno strappato applausi e qualche lacrima nel rivedere un mostro sacro dell’Arezzo del passato come Menchino Neri nell’ideale passaggio di consegne con capitan Andrea Settembrini: da numero 8 a numero 8.

La prima divisa amaranto, è un omaggio agli anni Ottanta e all’iconica maglia Fibok con l’inconfondibile doppia V rovesciata. La divisa è arricchita da dettagli, sullo sfondo le colonne di Santa Maria della Pieve, chiesa simbolo del centro di Arezzo. Amaranto anche calzoncini e calzettoni. La seconda maglia è invece quella scelta dai tifosi durante il contest ideato dal comitato del centenario: la banda trasversale amaranto su sfondo bianco come sulle divise storiche degli anni Sessanta, quando l’Arezzo conquistò la prima promozione in B. La terza divisa, infine, è gialla senape con inserti neri e con, sullo sfondo e in sublimazione, il busto di San Donato, patrono di Arezzo. I colori sono un chiaro tributo alla divisa degli albori del calcio aretino, che era appunto di questa tonalità di giallo con inserti neri. Il logo che campeggia su tutte le divise è quello del Centenario.

Luca Amorosi