L’Uomo del Ponte fino all’Europa

Serse Cosmi muove i primi passi da allenatore nella Pontevecchio che conduce dalla Prima categoria all’Interregionale. Nel 1995 passa all’Arezzo: in cinque stagioni ottiene una doppia promozione dalla serie D alla C1. Nel 2000 è in serie A sulla panchina del Perugia. Con gli umbri conquista la Coppa Intertoto e la qualificazione alla Coppa Uefa. Nel suo palmares anche la partecipazione alla Champions League con l’Udinese e una promozione in A, poi revocata, con il Genoa. In carriera ha allenato anche Brescia, Livorno, Palermo, Lecce, Siena, Pescara, Trapani, Ascoli, Venezia, Crotone e Rijeka.