L’ultimo volteggio di Lara "Ginnastica, non ti lascio"

di Marco Corsi

Centinaia di messaggi e di attestazioni di affetto, per la conclusione di un capitolo di vita che le ha regalato enormi soddisfazioni. Lara Mori (nella foto), ginnasta valdarnese e olimpionica, ha deciso di ritirarsi dall’attività agonistica e le reazioni sono state tante e variegate. Dalla federazione della ginnastica artistica italiana ad alcuni sindaci della vallata.

"Ho iniziato a praticare questo sport per divertimento, perché mi aveva sempre affascinata. Non avrei mai neanche lontanamente sperato di poter avere una carriera così. Gli stimoli, la dedizione, la fame son venuti, quasi casualmente, strada facendo", ha scritto l’atleta sui suoi profili social. In queste ore ha ricordato gli allenamenti intensi, le notte insonni per i dolori muscolari, le vacanze ridotte o non presenti, le corse per far combaciare studio, famiglia, amici, fidanzato.

"Dal palazzetto di Montevarchi ai giochi olimpici di Tokyo in un capovolgersi di emozioni che mai niente e nessuno mi potrà togliere. Perché questo sport, come la vita, ti richiede sempre il massimo. E quando fai come sto facendo adesso, ovvero tirare le somme, guardandoti indietro in quell’irrefrenabile corsa emozionale, inevitabilmente ti scende una lacrima, ma non di malinconia, di gioia", ha spiegato. E il futuro? "Lo stimolo sarà quello di fare il massimo in ambito lavorativo e magari, chissà, dedicarmi un domani a offrire la mia esperienza a nuove giovani ginnaste con la speranza di creare in loro la stessa gioia che ho avuto grazie a questo sport", ha spiegato Lara Mori. Anche la federazione ginnastica artistica italiana, che l’ha vista crescere anno dopo anno nei campi gara più importanti di Italia e del mondo, ha voluto ricordare la sua straordinaria carriera, sottolineando la sua grande forza di volontà. E’ partita infatti da Montevarchi fino ad arrivare alle Olimpiadi di Tokyo, il coronamento di una carriera che l’ha vista girare il mondo, tra Europei, Mondiali e World Cup. Lara Mori, che abita a Santa Barbara, è cittadina benemerita del comune di Cavriglia. La cerimonia si è tenuta nel luglio del 2021 e il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni ha voluto salutarla. "Una carriera vissuta sempre con determinazione e impegno. Passione, dedizione ed entusiasmo hanno accompagnato ogni passo del suo viaggio agonistico ed ogni traguardo raggiunto – ha detto il primo cittadino di Cavriglia – Il più grande in bocca al lupo, quindi, per la nuova vita che l’attende e che, sono sicuro, le darà numerose altre soddisfazioni". Anche il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini ha avuto parole nei suoi confronti. "La nostra Lara ha annunciato la fine della sua carriera da ginnasta comunicata a tutto il pubblico del Mandela Forum al termine della prima prova di serie A1 2023. Ti ringraziamo per la campionessa che sei e che ci ha reso così orgogliosi. Una giovane donna che è diventata un sano esempio per le nostre figlie per passione, determinazione sacrificio. Una farfalla che per noi volerà sempre".

Si chiude insomma, una bellissima storia e due parole le merita anche Stefania Bucci della Società Ginnica Giglio, allenatrice di Lara, che l’ha seguita passo dopo passo. In queste ore, nella sua mente, affioreranno tanti, bellissimi ricordi. Incancellabili.