Lucci non si ferma più: vince col braccio rotto

di Luca Amodio

"Ciao ragazzi, oggi entriamo nella leggenda". Non contiene l’entusiasmo Gabriele Minelli, team manager di Paolo Lucci. Sì perchè il leone castiglionese ha ruggito ancora. Eccome. Lucci, il pilota di Castiglion Fiorentino che ha lasciato tutti a bocca aperta alla Dakar 2023, ha firmato il bis con un’altra strepitosa prestazione ad Abu Dhabi. Con il traguardo della tappa di ieri, Lucci si laurea decimo nella classifica generale finale dell’Abu Dhabi desert challenge e terzo per la sua categoria, rally 2.

La gara negli Emirati Arabi vale una tappa dei campionati del mondo di rally, il World Rally Championship, insieme alla Dakar, che ne vale due, e le gare successive che si svolgeranno in Argentina, Messico e Marocco. Paolo prima della vittoria ad Abu Dhabi, forte della posizione al rally del rally, era al secondo posto della classifica della rally 2 e grazie allo score di ieri si aggiudica la vetta del podio. Proprio così: il centauro castiglionese è attualmente primo in classifica al mondiale.

"E tutto questo con un braccio rotto", ci ricorda Minelli. Perché, dopo il primo posto in rally 2 alle prime tre gare di cinque, alla quarta gli ci si mette ogni sorta di ostacolo possibile. Paolo dopo un brutto salto da una duna, cade e si fa male: una frattura composta all’avambraccio. E non finisce qui. Sempre nella stessa tappa, anche un guasto meccanico ad una ventina di chilometri dal traguardo. "Non è il massimo perdere tutto in un giorno but it happens", aveva scritto sul suo profilo instagram il pilota. Ma Lucci va avanti e conclude la quarta prova in quinta posizione per la sua categoria. Ieri l’ultima tappa, a denti stretti e incerottato, ma niente può fermare il numero 46 che corre i suoi 370 km sul deserto: arriva alla tappa secondo in rally 2 e nono assoluto. "Ci ha fatto stare con il fiato sospeso ma ha dimostrato veramente di essere un leone, il nostro Paolo", commenta Minelli in uno dei suoi consueti video sui social in cui tiene aggiornati i fan e gli amici di Paolo.

"Paolo era contentissimo: ora lo aspettiamo per festeggiare!". I complimenti arrivano anche da palazzo San Michele. "Oltre al risultato sportivo di indubbio prestigio che lo pone al primo posto al mondo della sua categoria, continuando ad alzare l’asticella degli obiettivi questo ragazzo ha scritto una bella pagina di sport, tenacia e caparbietà fuori dal comune", ha scritto il sindaco Mario Agnelli.