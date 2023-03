Lucca nel mirino dell’Amen Sba che cerca il riscatto

L’Amen torna a giocare in casa e lo fa con tanta voglia di riscatto dopo le ultime sfide dove pur giocando bene non è riuscita a vincere. Oggi alle 19 la Sba per la serie C Gold scenderà in campo contro il Basketball Club Lucca che nelle ultime cinque giornate ha conosciuto solo vittorie. Di contro l’Amen ha assoluta necessità di dimenticarsi la partita di Altopascio per mantenersi alle spalle delle formazioni che si giocheranno la promozione diretta nel campionato Interregionale. Lucca ha dato fiducia in panchina al giovane Nalin che con il passare delle giornate ha saputo trasformare la formazione biancorossa, il miglior realizzatore è l’ala Simonetti con oltre 15 punti a partita, ma anche altri quattro giocatori viaggiano oltre la doppia cifra di realizzazione. Gli arbitri dell’incontro saranno Sposito di Livorno e Marabotto di Pisa che alzeranno la palla a due alle ore 19 al Palasport Estra.