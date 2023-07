Luca Cavallo Vincitore del Giro delle Valli Aretine 2023, Un Albo d'Oro di Prestigio

Questo l’ordine di arrivo dell’edizione 2023 del Giro delle Valli Aretine.

1) Luca Cavallo (Overall Tre Colli) che ha coperto i 166km in 4h, 2) Ludovico Crescioli (Mastromarco Nibali) a 40’’, 3) Nicolò Garibbo (Gragnano Sporting Club) a 43’’, 4) Samuel Rubino (Pregnano Team Scout), 5) Lorenzo Boschi (Gragnano Sporting Club), 6) Francesco Parravano (Aran Cucine), 7) Niccolò Ciafardini (Gs Maltinti), 8) Andrea Colnaghi (Onec Team), 9) Kyrylo Tsarenko (Hopplà Petroli Firenze), 10) Matteo Lapo Bozicevich (Mastromarco Nibali). Direttore di corsa Enzo Amantini.

Cavallo succede a Quartucci, vincitore nel 2022, e aggiunge il suo nome da un albo d’oro di assoluto prestigio nel quale spiccano i Francesco Moser e Moreno Argentin. Moser vinse il più bel Giro delle Valli Aretine di sempre, nel 1972, precedendo Riccomi e Battaglin, mentre Argentin si impose nel 1980 davanti al campione italiano Petito. Tra i piazzati l’irlandese Sean Kelly, settimo nel 1976 e Marco Pantani, terzo nel 1991, mentre nel 1992 il Pirata fu protagonista di uno straordinario recupero sulla Libbia, poi verso Palazzo del Pero venne frenato da un problema meccanico. Nell’edizione 2023 il Giro delle Valli Aretine è tornato a concludersi in salita al parco di Lignano-Rigutinelli dopo che era già accaduto in passato e dopo che negli ultimi anni il traguardo era stato posto nel centro della frazione di Rigutino. Il patron Rosini ha annunciato che in futuro non esclude di far arrivare l’epilogo della corsa ancora più in alto, nella sommità di Lignano per favorire ancora di più lo spettacolo.

A.L.